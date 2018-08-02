В России в масштабном ДТП погибли 6 украинцев - СМИ

В Чертковском районе, на 791 км автодороги М-4 дон, водитель 1970 года рождения, двигаясь на КамАЗе с прицепом в сторону Ростова, в связи с технической неисправностью (лопнул тосольный патрубок) съехал на обочину и предпринял меры к остановке. В это время водитель автомобиля Volkswagen Transporter, двигаясь в попутном направлении, допустил столкновение с грузовым автомобилем.



В результате происшествия шесть человек погибли. Двое пострадавших доставлены в медицинское учреждение.



На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются обстоятельства случившегося.



По информации Газеты.Ru. погибшими оказались жители временно оккупированной территории Луганской области Украины.

Напомним, на момент ДТП на улице Сумской в Харькове, в результате которого погибли шесть человек, обвиняемая водитель автомобиля Lexus Елена Зайцева находилась в состоянии наркотического опьянения.