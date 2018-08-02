У Росії в масштабній ДТП загинули 6 українців - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Ростовській області Росії сталася масштабна ДТП. За непідтвердженою інформацією в ній загинули жителі тимчасово окупованої території Луганської області України. Про це повідомляє УНН з посиланням на МНС Ростовської області.
У Чортківському районі, на 791 км автодороги М-4 Дон, водій 1970 року народження, рухаючись на КамАЗі з причепом в сторону Ростова, в зв'язку з технічною несправністю (лопнув тосольний патрубок) з'їхав на узбіччя і вжив заходів до зупинки. В цей час водій автомобіля Volkswagen Transporter, рухаючись в попутному напрямку, допустив зіткнення з вантажним автомобілем.
В результаті події шестеро людей загинули. Двоє постраждалих доставлені до медичного закладу.
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, встановлюються обставини події.
За інформацією Газети.Ru. загиблими виявилися жителі тимчасово окупованої території Луганської області України.
Нагадаємо, на момент ДТП на вулиці Сумській в Харкові, в результаті якого загинули шість чоловік, обвинувачена водій автомобіля Lexus Олена Зайцева перебувала в стані наркотичного сп'яніння.