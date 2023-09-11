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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 63642 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 67217 просмотра

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13 марта, 06:36 • 106271 просмотра

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В россии ученик с ножом в руках пытался попасть в школу: он ранил 4 человек

В россии ученик с ножом в руках пытался попасть в школу: он ранил 4 человек

Киев • УНН

 • 287649 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. В ростовской области россии 15-летний ученик напал с ножом на четырех человек при попытке зайти в школу. Нападавшего задержали, известно, что он страдает психическим заболеванием, сообщил губернатор области василий голубев, передает УНН

Цитата

«В 07:50 в школе в хуторе Красный десант неклиновского района вооруженный ножом и 15-летний подросток, скрывший лицо за маской, при попытке зайти в школу ранил четырех взрослых - трех сотрудников и родственника одного из учеников. Нападавший задержан очевидцами. Установлено, что нападавшим оказался ученик 9 класса этой школы, он страдает психическим заболеванием”, - сообщил российский чиновник.

Отмечается, что на месте происшествия работают правоохранители, чтобы с’выяснить обстоятельства инцидента. Дети не пострадали. А взрослым пострадавшим оказывается медицинская помощь, их состояние нетяжелое.

Напомним

Ранее сообщалось, что в российской махачкале около 50 подростков устроили массовую драку возле школы, которая закончилась стрельбой и бегством от полиции. 

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