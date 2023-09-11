В россии ученик с ножом в руках пытался попасть в школу: он ранил 4 человек

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«В 07:50 в школе в хуторе Красный десант неклиновского района вооруженный ножом и 15-летний подросток, скрывший лицо за маской, при попытке зайти в школу ранил четырех взрослых - трех сотрудников и родственника одного из учеников. Нападавший задержан очевидцами. Установлено, что нападавшим оказался ученик 9 класса этой школы, он страдает психическим заболеванием”, - сообщил российский чиновник.

Отмечается, что на месте происшествия работают правоохранители, чтобы с’выяснить обстоятельства инцидента. Дети не пострадали. А взрослым пострадавшим оказывается медицинская помощь, их состояние нетяжелое.

Напомним

Ранее сообщалось, что в российской махачкале около 50 подростков устроили массовую драку возле школы, которая закончилась стрельбой и бегством от полиции.