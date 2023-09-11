У росії учень з ножем у руках намагався потрапити до школи: він поранив 4 людей

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«О 07:50 у школі в хуторі червоний десант неклинівського району озброєний ножем і 15-річний підліток, який приховав обличчя за маскою, при спробі зайти до школи поранив чотирьох дорослих - трьох співробітників і родича одного з учнів. Нападника затримано очевидцями. Встановлено, що нападником виявився учень 9 класу цієї школи, він страждає на психічне захворювання”, - повідомив російський чиновник.

Зазначається, що на місці події працюють правоохоронці, щоб з’ясувати обставини інциденту. Діти не постраждали. А дорослим постраждалим надається медична допомога, їх стан неважкий.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що у російській махачкалі близько 50 підлітків влаштували масову бійку біля школи, яка закінчилася стріляниною і втечею від поліції.