У росії учень з ножем у руках намагався потрапити до школи: він поранив 4 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. У ростовській області росії 15-річний учень напав з ножем на чотирьох людей при спробі зайти до школи. Нападника затримали, відомо, що він страждає на психічне захворювання, повідомив губернатор області василій голубєв, передає УНН.
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«О 07:50 у школі в хуторі червоний десант неклинівського району озброєний ножем і 15-річний підліток, який приховав обличчя за маскою, при спробі зайти до школи поранив чотирьох дорослих - трьох співробітників і родича одного з учнів. Нападника затримано очевидцями. Встановлено, що нападником виявився учень 9 класу цієї школи, він страждає на психічне захворювання”, - повідомив російський чиновник.
Зазначається, що на місці події працюють правоохоронці, щоб з’ясувати обставини інциденту. Діти не постраждали. А дорослим постраждалим надається медична допомога, їх стан неважкий.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що у російській махачкалі близько 50 підлітків влаштували масову бійку біля школи, яка закінчилася стріляниною і втечею від поліції.