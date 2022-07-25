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В россии госпитали переполнены ранеными оккупантами, медиков мобилизуют – разведка

В россии госпитали переполнены ранеными оккупантами, медиков мобилизуют – разведка

Киев • УНН

 • 202432 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. В россии госпитали не способны справиться с имеющимся количеством раненых оккупантов, также в стране-агрессоре проводят мобилизацию медицинского персонала. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, информирует УНН.

Детали

"Большое количество раненых в подразделениях с рф, которые привлечены к ведению боевых действий в Украине, привело к переполнению военных госпиталей на территории рф. Оказалось, что их пропускная способность не рассчитана на такой поток пациентов. Это делает невозможным предоставление качественной медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Также руководство россии приняло решение о проведении мобилизации медицинского персонала, в том числе в москве. Это касается специалистов почти всех медицинских специальностей, но основное внимание уделяют хирургическому персоналу. Указанные меры проходят без широкой огласки в СМИ и обществе.

В дальнейшем мобилизованных медиков планируют направлять на временно захваченные территории Украины. В частности, в Мариуполь, Луганск, Донецк. Медицинский персонал не хирургической профессии хотят "оптимизировать" для работы в прифронтовых зонах: терапевты – в качестве ассистентов хирургов, педиатры – на должностях военных фельдшеров и т.д.

Добавим

Так называемый "начальник отдела здравоохранения Бердянска", коллаборант и предатель Николай Мирошниченко "проинспектировал" служебные квартиры медицинских работников предприятия "Бердянское территориальное медицинское объединение". По его распоряжению, покинутые квартиры медиков будут перераспределены среди медицинского персонала, который согласился на сотрудничество с оккупантами.

Также в отдельных населенных пунктах на временно оккупированных территориях Донецкой области оккупанты размещают автобусы, в которых обустроены так называемые "мобильные медицинские поликлиники". Утверждается, что их задача – принимать больных среди местных жителей. Впрочем, при осмотре в таких "пунктах" больных заставляют сдавать кровь для нужд "защитников армии днр и воюющих в Украине российских военнослужащих".

Украинские Национальные Новости

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