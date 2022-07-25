У росії шпиталі переповнені пораненими окупантами, медиків мобілізовують – розвідка

Деталі

"Велика кількість поранених в підрозділах зс рф, які залучені до ведення бойових дій в Україні, призвела до переповнення військових шпиталів на території рф. Виявилось, що їхня пропускна спроможність не розрахована на такий потік пацієнтів. Це унеможливлює надання якісної медичної допомоги", – ідеться у повідомленні.

Також керівництво росії ухвалило рішення про проведення мобілізації медичного персоналу, зокрема в москві. Це стосується фахівців майже всіх медичних спеціальностей, але основну увагу приділяють хірургічному персоналу. Зазначені заходи відбуваються без широкого розголосу у ЗМІ та суспільстві.

Надалі мобілізованих медиків планують направляти на тимчасово захоплені території України. Зокрема, в Маріуполь, Луганськ, Донецьк. Медичний персонал не хірургічного фаху хочуть "оптимізувати" для роботи у прифронтових зонах: терапевти – в якості асистентів хірургів, педіатри – на посадах військових фельдшерів тощо.

Додамо

Так званий "начальник відділу охорони здоров’я Бердянську", колаборант та зрадник микола мірошниченко "проінспектував" службові квартири медичних працівників підприємства "Бердянське територіальне медичне об’єднання". За його розпорядженням покинуті квартири медиків будуть перерозподілені серед медичного персоналу, який погодився на співпрацю з окупантами.

Також в окремих населених пунктах на тимчасово окупованих територіях Донецької області окупанти розміщують автобуси, в яких облаштовано так звані "мобільні медичні поліклініки". Зазначили, що їхнє завдання – приймати хворих з-поміж місцевих жителів. Втім, під час огляду в таких "пунктах" хворих змушують здавати кров для потреб "захисників армії днр та російських військовослужбовців, які воюють в Україні".