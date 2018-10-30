В России резко выросли розничные продажи водки - аналитики
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. За январь — август 2018 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, розничные продажи водки в России выросли на 10%. Такие данные приводятся в отчете Аналитического центра при правительстве РФ, передает УНН.
Вместе с этим сообщается, что в предыдущие годы максимальный ежегодный рост продаж продукта составлял максимум 2%.
"Такая резкая перемена, по мнению экспертов, может быть связана с эффективностью работы системы госучета ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система, - ред.), которая фиксирует легальный сбыт спиртного, а также с проведением чемпионата мира по футболу", - пишут эксперты.
Как сообщал УНН, украинская водка Medoff вошла в 10-ку самых популярных водочных брендов мира.
Также напомним, что в Украине подорожал алкоголь в связи с пересмотром МРЦ.