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У Росії різко зросли роздрібні продажі горілки - аналітики

У Росії різко зросли роздрібні продажі горілки - аналітики

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. За січень - серпень 2018 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, роздрібні продажі горілки в Росії виросли на 10%. Такі дані наводяться у звіті Аналітичного центру при уряді РФ, передає УНН.

Разом з цим повідомляється, що в попередні роки максимальний щорічний ріст продажів продукту становив максимум 2%.

“Така різка зміна, на думку експертів, може бути пов’язана з ефективністю роботи системи держобліку ЄДАІС (Єдина державна автоматизована інформаційна система, — ред.), яка фіксує легальний збут спиртного, а також з проведенням чемпіонату світу з футболу”, — пишуть експерти.

Як повідомляв УНН, українська горілка Medoff увійшла в 10-ку найпопулярніших горілчаних брендів світу.

Також нагадаємо, що в Україні подорожчав алкоголь у зв’язку з переглядом МРЦ.

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