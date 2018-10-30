У Росії різко зросли роздрібні продажі горілки - аналітики
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. За січень - серпень 2018 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, роздрібні продажі горілки в Росії виросли на 10%. Такі дані наводяться у звіті Аналітичного центру при уряді РФ, передає УНН.
Разом з цим повідомляється, що в попередні роки максимальний щорічний ріст продажів продукту становив максимум 2%.
“Така різка зміна, на думку експертів, може бути пов’язана з ефективністю роботи системи держобліку ЄДАІС (Єдина державна автоматизована інформаційна система, — ред.), яка фіксує легальний збут спиртного, а також з проведенням чемпіонату світу з футболу”, — пишуть експерти.
Як повідомляв УНН, українська горілка Medoff увійшла в 10-ку найпопулярніших горілчаних брендів світу.
Також нагадаємо, що в Україні подорожчав алкоголь у зв’язку з переглядом МРЦ.