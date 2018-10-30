У Росії різко зросли роздрібні продажі горілки - аналітики

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. За січень - серпень 2018 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, роздрібні продажі горілки в Росії виросли на 10%. Такі дані наводяться у звіті Аналітичного центру при уряді РФ, передає УНН.