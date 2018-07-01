В России протестуют против повышения пенсионного возраста

Во Владивостоке активисты штаба Навального устроили несанкционированное шествие к зданию Пенсионного фонда.



В Мурманске на митинг сторонников Навального в сквере "Покорителям Арктики" пришли около 500 человек.



В Саратове в сквере героев Краснодона сторонники Навального собрали на митинг не менее тысячи человек.



В Твери протестная акция проходит под проливным дождем. Рядом власти организовали молодежное мероприятие, откуда раздается громкая музыка. Но около 200 протестующих на площади Славы все-таки собрались.

Сообщается также, что Вячеслав Шумский устроил одиночный пикет против пенсионной реформы на Красной площади в Москве, раздевшись до нижнего белья. Пикет длился буквально пару минут.



В ряде городов - Якутске, Омске, Краснодаре - правоохранительные органы пытались помешать проведению митингов.



Как сообщал УНН, пенсионный возраст украинский не будет повышаться по крайней мере 10 лет.

В Комсомольске-на-Амуре прошел самый Масштабные митинг за последние годы.

Никогда протестные акции НЕ собирали такое количество комсомольчан.

Самое главное, что все эти люди были разных политических взглядов, Которые объединились против общей проблемы. pic.twitter.com/DKKXvnZrDe

Архангельск прямо сейчас @teamnavalny pic.twitter.com/VwTOoy9jCv

В Оренбурге только вчера выиграли суд и отстояли право на акцию против повышения Пенсионного возраста. Сейчас по городу идёт шествие pic.twitter.com/mfpmDIWZta

В Челябинске на митинге против повышения Пенсионного возраста около 2 тысяч человек pic.twitter.com/wLrSF6DhKb