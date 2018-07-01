У Росії протестують проти підвищення пенсійного віку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Найчисельнішою стала акція протесту проти підвищення пенсійного віку в Омську, де, за даними організаторів, протестувати вийшли близько 4,5 тисяч осіб. У Челябінську мітинг зібрав близько двох тисяч чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на Медуза.
У Владивостоку активісти штабу Навального влаштували несанкціонований хід до будівлі Пенсійного фонду.
У Мурманську на мітинг прихильників Навального в сквері "Підкорювачам Арктики" прийшли близько 500 осіб.
У Саратові в сквері героїв Краснодона прихильники Навального зібрали на мітинг не менше тисячі осіб.
У Твері протестна акція проходить під проливним дощем. Поруч влада організувала молодіжний захід, звідки лунає гучна музика. Але близько 200 протестуючих на площі Слави все-таки зібралися.
Повідомляється також, що В'ячеслав Шумський влаштував одиночний пікет проти пенсійної реформи на Червоній площі в Москві, роздягнувшись до нижньої білизни. Пікет тривав буквально пару хвилин.
У ряді міст - Якутську, Омську, Краснодарі - правоохоронні органи намагалися перешкодити проведенню мітингів.
Як повідомляв УНН, пенсійний вік українців не підвищуватиметься принаймні 10 років.
В Комсомольске-на-Амуре прошел самый масштабный митинг за последние годы.
Никогда протестные акции не собирали такое количество комсомольчан.
Самое главное, что все эти люди были разных политических взглядов, которые объединились против общей проблемы. pic.twitter.com/DKKXvnZrDe
Архангельск прямо сейчас @teamnavalny pic.twitter.com/VwTOoy9jCv— Михаил Мандражицкий (@Mandrazhitskiy) 1 июля 2018 г.
В Оренбурге только вчера выиграли суд и отстояли право на акцию против повышения пенсионного возраста. Сейчас по городу идёт шествие pic.twitter.com/mfpmDIWZta— Alexey Navalny (@navalny) 1 июля 2018 г.
В Челябинске на митинге против повышения пенсионного возраста около 2 тысяч человек pic.twitter.com/wLrSF6DhKb— Alexey Navalny (@navalny) 1 июля 2018 г.