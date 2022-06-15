Последствия санкций: в россии возник дефицит картона для пищевой упаковки
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Из-за введения Евросоюзом пятого пакета санкций в россии производители продуктов питания столкнулись с нехваткой картона для упаковки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Как отметили, дефицит возник после принятия пятого пакета санкций, который вступил в силу 9 апреля. Под ограничение подверглась продукция шведского производителя упаковки Tetra Pak. У компании есть локализованное производство в россии, но для нормального функционирования необходимо поставлять импортные упаковочные материалы и компоненты.
Для решения проблемы представители "Союзмолока" (Danone, PepsiCo, "Экониву", "Молвест" и др.) на заседании комитета госдумы по аграрным вопросам 9 июня предложили распределять картон для пищевой упаковки , выпускаемый в россии, между ее производителями, включая Tetra Pak, "Ламбумиз" , "Стерекс Пак", "Молопак", "Промпак".
Отраслевая ассоциация попросила депутатов запросить у Минпромторга информацию о месячном производстве картона до конца года.
По словам гендиректора "Союзмолоко" Артема Белова, производителям упаковки было бы легче планировать свою деятельность и договариваться с покупателями. Уже были случаи, когда производителям упаковки не подтверждали поставки оговоренных объемов картона.
Напомним
В Германии анонсировали создание национального реестра активов, которые подпадают под санкции или имеют непонятное происхождение.