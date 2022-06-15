Наслідки санкцій: в росії виник дефіцит картону для харчової упаковки

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Як зазначили, дефіцит виник після ухвалення п'ятого пакету санкцій, який набув чинності 9 квітня. Під обмеження потрапила продукція шведського виробника упаковки Tetra Pak. У компанії є локалізоване виробництво в росії, але для нормального функціонування необхідно постачати імпортні пакувальні матеріали та компоненти.

Для вирішення проблеми представники "Союзмолока" (Danone, PepsiCo, "Еконіву", "Молвест" та ін.) на засіданні комітету держдуми з аграрних питань 9 червня запропонували розподіляти картон для харчової упаковки, що випускається в росії, між її виробниками, включаючи Tetra Pak, "Ламбуміз" , "Стерекс Пак", "Молопак", "Промпак".

Галузева асоціація попросила депутатів запросити у Мінпромторгу інформацію щодо місячного виробництва картону до кінця року.

За словами гендиректора "Союзмолоко" Артема Бєлова, виробникам упаковки було б легше планувати свою діяльність та домовлятися з покупцями. Вже були випадки, коли виробникам упаковки не підтверджували постачання обумовлених обсягів картону.

Нагадаємо

У Німеччині анонсували створення національного реєстру активів, що підпадають під санкції або мають незрозуміле походження.