В России подросток перенес дату теракта в школе из-за начала дистанционного обучения
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Подросток с российского Красноярска, который готовил нападение на школу, перенес запланированный им теракт из-за перехода учебных заведений на дистанционный формат. Об этом сообщает российское госинформагентство ТАСС со ссылкой на ФСБ РФ, передает УНН.
“В четверг в Красноярске был задержан 14-летний подросток, который готовил вооруженное нападение на школу. У него изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, вероятно, самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники, содержащие информацию о готовящемся преступлении”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что подросток заявил оперативникам, что готовился 19-20 апреля устроить в школе стрельбу.
“Из-за переноса учебного процесса на дистанционный формат подросток принял решение об изменении даты террористического акта на более поздний период”, — сообщили ФСБ РФ.
Добавляется, что подросток готовил нападение на протяжении четырех месяцев.
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Напомним, 17 октября 2018 года студент политехнического колледжа в оккупированной Керчи 18-летний Владислав Росляков открыл огонь по ученикам и педагогам из охотничьего ружья, которым он владел на законных основаниях. 20 человек погибли, более 40 получили ранения. Росляков покончил с собой.