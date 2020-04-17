У Росії підліток переніс дату теракту в школі через початок дистанційного навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Підліток з російського Красноярська, який готував напад на школу, переніс запланований ним теракт через перехід навчальних закладів на дистанційний формат. Про це повідомляє російське держінформагентство ТАСС із посиланням на ФСБ РФ, інформує УНН.
“У четвер в Красноярську був затриманий 14-річний підліток, який готував збройний напад на школу. У нього вилучили обріз мисливської рушниці з патронами, імовірно, саморобні вибухові пристрої, а також засоби зв’язку та особисті щоденники, що містять інформацію про запланований злочин”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підліток заявив оперативникам, що готувався 19-20 квітня влаштувати в школі стрілянину.
“Через перенесення навчального процесу в дистанційний формат підліток прийняв рішення про зміну дати терористичного акту на більш пізній період”, — повідомили ФСБ РФ.
Додається, що підліток готував напад на протязі чотирьох місяців.
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Нагадаємо, 17 жовтня 2018 роки студент політехнічного коледжу в окупованій Керчі 18-річний Владислав Росляков відкрив вогонь по учнях і педагогах з мисливської рушниці, якою він володів на законних підставах. 20 людей загинули, понад 40 отримали поранення. Росляков наклав на себе руки.