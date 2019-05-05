В России вступил в силу запрет на анонимное использование мессенджеров

Согласно постановлению правительства РФ "Об утверждении правил идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями", теперь мессенджеры должны проверять информацию о регистрации номера телефона пользователя у мобильного оператора. Тот, в свою очередь, в течение 20 минут обязан предоставить запрашиваемую информацию. Если оператор не успел ответить или номера телефона не оказалось в базе данных, то идентификация не будет считаться пройденной.

В случае если мобильный оператор находит в своей базе запрашиваемый номер телефона, он также обязуется указать, какими мессенджерами пользуется абонент и присвоить ему специальный идентификационный код. Кроме того, при расторжении договора об оказании услуг с абонентом мобильный оператор должен уведомить об этом администрацию мессенджера в течение суток, причем у нее будет 20 минут, чтобы повторно идентифицировать пользователя.

При этом оговаривается, что администрация мессенджера будет обязана ограничить возможность пользователям, не прошедшим процедуру идентификации, отправлять или получать сообщения внутри сервиса.