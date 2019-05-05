У Росії набула чинності заборона на анонімне використання месенджерів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Постанова уряду РФ про обов'язок власників месенджерів ідентифікувати користувачів своїх ресурсів за номером телефону вступає в силу сьогодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
Згідно з постановою уряду РФ "Про затвердження правил ідентифікації користувачів інформаційно-телекомунікаційної мережі" Інтернет "організатором сервісу обміну миттєвими повідомленнями", тепер месенджери повинні перевіряти інформацію про реєстрацію номера телефону користувача у мобільного оператора. Той, в свою чергу, протягом 20 хвилин зобов'язаний надати запитувану інформацію. Якщо оператор не встиг відповісти або номера телефону не виявилося в базі даних, то ідентифікація не буде вважатися пройденою.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шрі-Ланка розблокувала соцмережі
У разі якщо мобільний оператор знаходить в своїй базі запитуваний номер телефону, він також зобов'язаний вказати, якими мессенджерами користується абонент і надати йому спеціальний ідентифікаційний код. Крім того, при розірванні договору про надання послуг з абонентом мобільний оператор повинен повідомити про це адміністрацію месенджера протягом доби, причому у неї буде 20 хвилин, щоб повторно ідентифікувати користувача.
При цьому обумовлюється, що адміністрація месенджера буде зобов'язана обмежити можливість користувачам, що не пройшли процедуру ідентифікації, відправляти чи отримувати повідомлення всередині сервісу.