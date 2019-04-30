Шрі-Ланка розблокувала соцмережі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Президент Шрі-Ланки Майтріпала Сирисена віддав розпорядження зняти заборону на використання соцмереж та месенджерів, введений на території країни після серії вибухів. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал News1st.
Зазначається, що зняття тимчасової заборони після смертельних великодніх вибухів минулої неділі вже вступило в силу.
Глава департаменту інформації при уряді Шрі-Ланки Накала Калувева закликав співгромадян "до відповідальної поведінки" з урахуванням збереження ймовірності повторення терористичних атак.
Нагадаємо, вісім вибухів сталися в неділю, 21 квітня, на території Шрі-Ланки в готелях і церквах під час великодніх служб, а також поряд з зоопарком в столиці країни Коломбо і в її центральному районі Дематагода.
Загальна кількість загиблих досягла 215 осіб, поранено близько 500.
У зв'язку з терактами влада Шрі-Ланки обмежила використання соціальних мереж на території держави.