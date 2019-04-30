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Шрі-Ланка розблокувала соцмережі

Шрі-Ланка розблокувала соцмережі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Президент Шрі-Ланки Майтріпала Сирисена віддав розпорядження зняти заборону на використання соцмереж та месенджерів, введений на території країни після серії вибухів. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал News1st.

Зазначається, що зняття тимчасової заборони після смертельних великодніх вибухів минулої неділі вже вступило в силу.

Глава департаменту інформації при уряді Шрі-Ланки Накала Калувева закликав співгромадян "до відповідальної поведінки" з урахуванням збереження ймовірності повторення терористичних атак.

Нагадаємо, вісім вибухів сталися в неділю, 21 квітня, на території Шрі-Ланки в готелях і церквах під час великодніх служб, а також поряд з зоопарком в столиці країни Коломбо і в її центральному районі Дематагода.

Загальна кількість загиблих досягла 215 осіб, поранено близько 500.

У зв'язку з терактами влада Шрі-Ланки обмежила використання соціальних мереж на території держави.

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