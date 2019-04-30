Шри-Ланка разблокировала соцсети

Отмечается, что снятие временного запрета после смертельных пасхальных взрывов в прошлое воскресенье уже вступило в силу.

Глава департамента информации при правительстве Шри-Ланки Накала Калувева призвал сограждан "к ответственному поведению" с учетом сохраняющейся вероятности повторения террористических атак.

Напомним, восемь взрывов произошли в воскресенье, 21 апреля, на территории Шри-Ланки в гостиницах и церквях во время пасхальных служб, а также рядом с зоопарком в столице страны Коломбо и в ее центральном районе Дематагода.

Общее количество погибших достигло 215 человек, ранены около 500.

В связи с терактами власти Шри-Ланки ограничили использование социальных сетей на территории государства.