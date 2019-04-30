Шри-Ланка разблокировала соцсети
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена отдал распоряжение снять запрет на использование соцсетей и мессенджеров, введенный на территории страны после серии взрывов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал News1st.
Отмечается, что снятие временного запрета после смертельных пасхальных взрывов в прошлое воскресенье уже вступило в силу.
Глава департамента информации при правительстве Шри-Ланки Накала Калувева призвал сограждан "к ответственному поведению" с учетом сохраняющейся вероятности повторения террористических атак.
Напомним, восемь взрывов произошли в воскресенье, 21 апреля, на территории Шри-Ланки в гостиницах и церквях во время пасхальных служб, а также рядом с зоопарком в столице страны Коломбо и в ее центральном районе Дематагода.
Общее количество погибших достигло 215 человек, ранены около 500.
В связи с терактами власти Шри-Ланки ограничили использование социальных сетей на территории государства.