В России на земле у военного самолета Ту-22М3 сработали катапульты: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Трое военных погибли в результате срабатывания катапульт при запуске двигателей Ту-22М3 на аэродроме под Калугой. Об этом сообщил федеральному агентству ТАСС во вторник источник в силовых структурах региона, пишет УНН.
Детали
“На земле при запуске двигателей сработали катапульты. Три человека погибли, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора”, — сказал собеседник агентства.
В единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Кировского района Калужской области уточнили, что местные жители не пострадали. “Жертв среди мирного населения нет”, — сообщили в ЕДДС.
Справка
Дальний бомбардировщик Ту-22М — советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Носитель ядерного оружия. Бомбардировщик стоит на вооружении российских военных с 1974 года. Он предназначен, как указывает Минобороны РФ, для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами морских и наземных целей днем и ночью, в любых метеоусловиях.