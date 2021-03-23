У Росії на землі у військового літака Ту-22М3 спрацювали катапульти: є жертви

Деталі

“На землі під час запуску двигунів спрацювали катапульти. Три людини загинули, у тому числі командир полку, який сидів на місці інструктора”, — сказав співрозмовник агентства.

У єдиній черговій диспетчерській службі (ЄЧДС) Кіровського району Калузької області уточнили, що місцеві жителі не постраждали. “Жертв серед мирного населення немає”, — повідомили в ЄЧДС.

Довідка

Далекий бомбардувальник Ту-22М — радянський дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник з крилом змінної стріловидності. Носій ядерної зброї. Бомбардувальник стоїть на озброєнні російських військових з 1974 року. Він призначений, як вказує Міноборони РФ, для ураження надзвуковими керованими ракетами морських і наземних цілей вдень і вночі, в будь-яких метеоумовах.