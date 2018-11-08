В России самолет с пассажирами совершил "жесткую посадку" в лесу
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Самолет Ан-2 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Архангельской области. Об этом изданию ТАСС сообщили в авиационно-диспетчерской службы, передает УНН.
"По предварительной информации, Ан-2 совершил жесткую посадку в 50 км от аэродрома Васькова в лесном массиве", - сказал собеседник агентства.
По его словам, во время полета у Ан-2 произошло обледенение фюзеляжа.
На борту самолета находились 13 человек, среди них два пилота и 11 пассажиров, в том числе ребенок.
"По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщил представитель МЧС.
На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России и других экстренных служб.
Как сообщал УНН, ранее на этой неделе борт Singapore Airlines вернулся в аэропорт вылета из-за технических неисправностей.