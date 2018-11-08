У Росії літак з пасажирами здійснив “жорстку посадку” в лісі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Літак Ан-2 з пасажирами на борту здійснив жорстку посадку в Архангельській області. Про це виданню ТАСС повідомили в авіаційно-диспетчерської служби, передає УНН.
“За попередньою інформацією, Ан-2 здійснив жорстку посадку в 50 км від аеродрому Васькова в лісовому масиві”, — сказав співрозмовник агентства.
За його словами, під час польоту у Ан-2 сталося обмерзання фюзеляжу.
На борту літака перебували 13 людей, серед них два пілоти і 11 пасажирів, зокрема дитина.
“За попередньою інформацією, постраждалих немає”, — повідомив виданню представник МНС.
На місце події було направлено пожежно-рятувальні підрозділи МНС Росії та інших екстрених служб.
Як повідомляв УНН, раніше цього тижня борт Singapore Airlines повернувся в аеропорт вильоту через технічні несправності.