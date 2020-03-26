В России количество инфицированных коронавирусом возросло до 840
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В России за сутки коронавирус зафиксировали у 182 человек. Общее количество выявленных случаев составила 840 человек в 56 регионах страны. Об этом сообщил московский оперативный штаб по ситуации с коронавирусом, передает УНН.
"Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев коронавируса в 56 регионах", - говорится в сообщении.
Так, больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве - 136. Всего в городе вирус обнаружили у 546 человек.
Сообщается, что за последние сутки в России из больниц были выписаны девять выздоровевших после коронавируса. Всего с начала эпидемии от коронавирусной инфекции излечились 38 человек.
Напомним, что в Москве умерли два человека с положительным тестом на коронавирус.