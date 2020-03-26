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У Росії кількість інфікованих коронавірусом зросла до 840

У Росії кількість інфікованих коронавірусом зросла до 840

Київ • УНН

 • 22382 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. У Росії за добу коронавірус зафіксували у 182 осіб. Загальна кількість виявлених випадків склала 840 людей у 56 регіонах країни. Про це повідомив московський оперативний штаб по ситуації з коронавірусом, передає УНН.

"Всього в Росії на сьогоднішній день зареєстровано 840 випадків коронавірусу у 56 регіонах", - йдеться у повідомленні.

Так, найбільше нових випадків захворювання виявлено у Москві - 136. Всього в місті вірус виявили у 546 осіб.

Повідомляється, що за останню добу в Росії з лікарень було виписано дев'ять видужалих після коронавірусу. Всього з початку епідемії від коронавірусної інфекції вилікувалися 38 осіб.

Нагадаємо, що в Москві померли дві людини з позитивним тестом на коронавірус.

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