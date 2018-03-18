В России голосовать пришел медведь
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Бурятии на выборы президента России пришел медведь с российским триколором, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"В Бурятии на выборы пришел медведь с триколором. Члены местного избиркома проверили избирателя по спискам, дали в лапы ручку, попросили расписаться и выдали бюллетень," - говорится в сообщении.
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Также в РФ добавили, что нарушений и повреждений не зафиксировано.
Напомним, сегодня проходят выборы президента в России. Избирательные участки оккупанты развернули в аннексированом Крыму.