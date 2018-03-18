У Росії голосувати прийшов ведмідь
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Бурятії на вибори президента Росії прийшов ведмідь з російським триколором, передає УНН з посиланням на РІА "Новини".
"У Бурятії на вибори прийшов ведмідь з триколором. Члени місцевого виборчкому перевірили виборця за списками, дали в лапи ручку, попросили розписатися і видали бюлетень," - йдеться в повідомленні.
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Також в РФ додали, що порушень і пошкоджень не зафіксовано.
Нагадаємо, сьогодні проходять вибори президента в Росії. Виборчі дільниці окупанти розгорнули і в анексованому Криму.