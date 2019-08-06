В России мужчина избил до смерти девятимесячную девочку
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В Российский Федерации, в Татарстане, мужчина избил до смерти девятимесячную девочку, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Следователи возбудили уголовное дело после убийства девятимесячной девочки в Казани.
Как сообщили в управлении Следственного комитета по Татарстану, ночью 6 августа 2019 года в квартире одного из домов по улице Нурихана Фаттаха города Казань обнаружено тело девятимесячной девочки с признаками насильственной смерти в виде побоев и черепно-мозговой травмы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 (Убийство) УК РФ.
По предварительной информации, 5 августа к матери ребенка пришел знакомый. Женщина попросила его посидеть с девочкой и пошла в магазин.
Девочка начала капризничать, мужчина избил ее. Вернувшись домой, женщина обнаружила у ребенка травмы, но не обратилась в больницу. Девочка умерла через несколько часов.
Напомним, суд арестовал мужчину, который избил старика и двухлетнего ребенка в Киеве.