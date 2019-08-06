У Росії чоловік побив до смерті дев'ятимісячну дівчинку

Слідчі порушили кримінальну справу після вбивства дев'ятимісячної дівчинки в Казані.

Як повідомили в управлінні Слідчого комітету по Татарстану, вночі 6 серпня 2019 року в квартирі одного з будинків по вулиці Нуріхана Фаттаха міста Казань виявлено тіло дев'ятимісячної дівчинки з ознаками насильницької смерті у вигляді побоїв і черепно-мозкової травми.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 105 (Вбивство) КК РФ.

За попередньою інформацією, 5 серпня до матері дитини прийшов знайомий. Жінка попросила його посидіти з дівчинкою і пішла в магазин.

Дівчинка почала вередувати, чоловік побив її. Повернувшись додому, жінка виявила у дитини травми, але не звернулася до лікарні. Дівчинка померла через кілька годин.

Нагадаємо, суд арештував чоловіка, який побив дідуся і дворічну дитину в Києві.