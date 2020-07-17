В России из-за ДТП сгорел автобус с оккупированного Донецка, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В России пять человек получили травмы при столкновении рейсового пассажирского автобуса сообщением Донецк - Санкт-Петербург с микроавтобусом "Газель" в Елецком районе Липецкой области. После ДТП автобус загорелся. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Пять человек пострадали в ДТП, двое их них в тяжелом состоянии. Еще двое от госпитализации отказались. В итоге трое доставлены в Елецкую райбольницу", - пишет издание.
Отмечается, что в числе пострадавших четыре человека из украинского рейсового автобуса "Элвест", в том числе его водитель, а также водитель грузовой "Газели". Оба водителя находятся в тяжелом состоянии.
"Среди пострадавших житель Кировской области и житель Ставропольского края, остальные — жители Луганской и Донецкой областей, у людей переломы и ожоги. Всего в автобусе находилось порядка 40 человек. Сейчас решается вопрос, куда пассажиров повезут - либо в гостиничный комплекс, или просто будут греться в предоставленных нами автобусах, за ними уже направили автобус из Воронежа", — добавляет издание.
Напомним, во Львовской области в результате столкновения четырех автомобилей: двух легковушек, грузовика и бетономешалки, погиб водитель легковушки и еще трое травмированы.