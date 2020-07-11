Во Львовской области произошло ДТП: погиб человек и еще 3 травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Во Львовской области в результате столкновения четырех автомобилей: двух легковушек, грузовиков и бетономешалки, погиб водитель легковушки и еще трое травмированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.
“10 июля в 11:57... поступило сообщение, что вблизи села Чишки Пустомытовского района произошло столкновение 4-х автомобилей, а именно грузового автомобиля Renault, автомобиля Dodge, автомобиля Mercedes-Benz и бетономешалки DAF”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожарно — спасательной отделением с помощью гидравлического оборудования проводились работы по деблокированию погибшего из автомобиля также созданно воздушно-пенную подушку и отключена аккумуляторная батарея.
“В результате ДТП погиб водитель автомобиля Merсedes-Benz”, — добавляется в сообщении.
Кроме того, травмирован водитель грузового автомобиля Renault, которого с травмами средней степени тяжести госпитализировали в КНП “Клиническую больницу скорой медицинской помощи”, водитель автомобиля Dodge и бетономешалки DAF от госпитализации отказались.
Напомним, в Днепре сообщили о подозрении водителю за совершение масштабного ДТП, в котором погибли три человека, еще один травмирован.