На Львівщині сталася ДТП: загинула людина та ще 3 травмовані

“10 липня о 11:57... надійшло повідомлення, що поблизу села Чишки Пустомитівського району відбулося зіткнення 4-ох автомобілів, а саме вантажного автомобіля Renault, автомобіля Dodge, автомобіля Mercedes-Benz та бетонозмішувача DAF”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що пожежно — рятувальним відділенням за допомогою гідравлічного обладнання проводились роботи по деблокуванню загиблого з автомобіля також створено повітряно-пінну подушку та відключено акумуляторну батарею.

“Внаслідок ДТП загинув водій автомобіля Merсedes-Benz”, — додається у повідомленні.

Окрім того, травмовано водія вантажного автомобіля Renault, якого із травмами середнього ступеня важкості госпіталізовано у КНП “Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги”, водій автомобіля Dodge та бетономішалки DAF від госпіталізації відмовились.

Нагадаємо, у Дніпрі повідомили про підозру водію за вчинення масштабної ДТП, у якій загинуло троє людей, ще один травмований.