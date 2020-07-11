На Львівщині сталася ДТП: загинула людина та ще 3 травмовані

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КИЇВ. 11 липня. УНН. На Львівщині внаслідок зіткнення чотирьох автомобілів: двох легковиків, вантажівки та бетонозмішувача, загинув водій легковика та ще троє осіб травмовано. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Львівській області.

“10 липня о 11:57... надійшло повідомлення, що поблизу села Чишки Пустомитівського району відбулося зіткнення 4-ох автомобілів, а саме вантажного автомобіля Renault, автомобіля Dodge, автомобіля Mercedes-Benz та бетонозмішувача DAF”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що пожежно — рятувальним відділенням за допомогою гідравлічного обладнання проводились роботи по деблокуванню загиблого з автомобіля також створено повітряно-пінну подушку та відключено акумуляторну батарею.

“Внаслідок ДТП загинув водій автомобіля Merсedes-Benz”, — додається у повідомленні.

Окрім того, травмовано водія вантажного автомобіля Renault, якого із травмами середнього ступеня важкості госпіталізовано у КНП “Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги”, водій автомобіля Dodge та бетономішалки DAF від госпіталізації відмовились.

Нагадаємо, у Дніпрі повідомили про підозру водію за вчинення масштабної ДТП, у якій загинуло троє людей, ще один травмований.

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