У Росії через ДТП згорів автобус з окупованого Донецька, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. У Росії п'ятеро людей отримали травми при зіткненні рейсового пасажирського автобуса сполученням Донецьк - Санкт-Петербург з мікроавтобусом "Газель" в Єлецькому районі Липецької області. Після ДТП автобус загорівся. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"П'ятеро людей постраждали в ДТП, двоє з них у тяжкому стані. Ще двоє від госпіталізації відмовилися. У результаті троє доставлені в Єлецьку райлікарню", - пише видання.
Відзначається, що серед постраждалих четверо людей з українського рейсового автобуса "Елвест", у тому числі його водій, а також водій вантажної "Газелі". Обидва водії перебувають у тяжкому стані.
"Серед постраждалих житель Кіровської області і житель Ставропольського краю, решта - жителі Луганської та Донецької областей, у людей переломи та опіки. Всього в автобусі перебувало близько 40 осіб. Зараз вирішується питання, куди пасажирів повезуть - або в готельний комплекс, або просто будуть грітися в наданих нами автобусах, за ними вже направили автобус з Воронежа", - додає видання.
Нагадаємо, у Львівській області в результаті зіткнення чотирьох автомобілів: двох легковиків, вантажівки і бетономішалки, загинув водій легковика та ще троє травмовані.