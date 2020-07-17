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У Росії через ДТП згорів автобус з окупованого Донецька, є постраждалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. У Росії п'ятеро людей отримали травми при зіткненні рейсового пасажирського автобуса сполученням Донецьк - Санкт-Петербург з мікроавтобусом "Газель" в Єлецькому районі Липецької області. Після ДТП автобус загорівся. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"П'ятеро людей постраждали в ДТП, двоє з них у тяжкому стані. Ще двоє від госпіталізації відмовилися. У результаті троє доставлені в Єлецьку райлікарню", - пише видання.

Відзначається, що серед постраждалих четверо людей з українського рейсового автобуса "Елвест", у тому числі його водій, а також водій вантажної "Газелі". Обидва водії перебувають у тяжкому стані.

"Серед постраждалих житель Кіровської області і житель Ставропольського краю, решта - жителі Луганської та Донецької областей, у людей переломи та опіки. Всього в автобусі перебувало близько 40 осіб. Зараз вирішується питання, куди пасажирів повезуть - або в готельний комплекс, або просто будуть грітися в наданих нами автобусах, за ними вже направили автобус з Воронежа", - додає видання.

Нагадаємо, у Львівській області в результаті зіткнення чотирьох автомобілів: двох легковиків, вантажівки і бетономішалки, загинув водій легковика та ще троє травмовані. 

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