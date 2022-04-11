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В работе Приват24 произошел сбой. В банке говорят, что возможны временные перебои до конца дня

Киев • УНН

 • 371495 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В приложении Приват 24 продолжаются регламентные работы. Пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга сообщил журналисту УНН, что возможны временные перебои в работе до конца дня. Специалисты работают над восстановлением штатной работы.

В работе Приват24 произошел сбой. В банке говорят, что возможны временные перебои до конца дня

Цитата

"Возможны временные перебои в работе до конца дня. Наши специалисты работают над восстановлением штатной работы", - сообщил Серга.

Детали

В Приватбанке сообщали, что продолжают регламентные работы с Приват24.

"К сожалению, настройки требует большего времени, чем мы планировали в начале работ", - говорится в сообщении.

Отмечалось, что проводить регламентные работы с Приват24 планируют с 23:00 10 апреля до 8:00 11 апреля.

Сейчас специалисты работают, чтобы возобновить работу сервисов.

Дополнение

За двое суток 25-26 февраля клиенты “Приватбанка" перечислили через Приват24 на помощь армии более миллиарда гривен.

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