В работе Приват24 произошел сбой. В банке говорят, что возможны временные перебои до конца дня

Цитата

"Возможны временные перебои в работе до конца дня. Наши специалисты работают над восстановлением штатной работы", - сообщил Серга.

Детали

В Приватбанке сообщали, что продолжают регламентные работы с Приват24.

"К сожалению, настройки требует большего времени, чем мы планировали в начале работ", - говорится в сообщении.

Отмечалось, что проводить регламентные работы с Приват24 планируют с 23:00 10 апреля до 8:00 11 апреля.

Сейчас специалисты работают, чтобы возобновить работу сервисов.

Дополнение

За двое суток 25-26 февраля клиенты “Приватбанка" перечислили через Приват24 на помощь армии более миллиарда гривен.