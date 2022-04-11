У роботі Приват24 стався збій. У банку кажуть, що можливі тимчасові перебої до кінця дня
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У додатку Приват 24 тривають регламентні роботи. Прессекретар ПриватБанку Олег Серга повідомив журналісту УНН, що можливі тимчасові перебої в роботі до кінця дня. Фахівці працюють над відновленням штатної роботи.
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"Можливі тимчасові перебої в роботі до кінця дня. Наші фахівці працюють над відновленням штатної роботи", - повідомив Серга.
Деталі
У ПриватБанку повідомляли, що продовжують регламентні роботи з Приват24.
"На жаль, налаштування вимагає більшого часу, ніж ми планували на початку робіт", - йдеться в повідомленні.
Зазначалося, що проводити регламентні роботи з Приват24 планують з 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня.
Наразі фахівці працюють, щоб відновити роботу сервісів.
Доповнення
За дві доби 25-26 лютого клієнти “ПриватБанку” перерахували через Приват24 на допомогу армії понад мільярд гривень.