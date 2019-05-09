В СНБО сообщили об определенном беспокойстве в США из-за Зеленского

"Встречи, которые мы провели (в Вашингтоне - ред.) в течение последних трех дней, показывают, что активное сотрудничество продолжается", - сказал Кривонос, отвечая на вопрос журналиста о том, изменит ли США позицию относительно помощи Украине с приходом нового президента.

По словам заместителя секретаря СНБО, наработки, которые были в предыдущие 5 лет сотрудничества США и Украины, дают достаточно хорошие результаты.

"Пока нет такого понимания, что что-то ухудшится. Конечно, время покажет, и будет зависеть все от того, какая команда будет у нового президента, какие люди придут, насколько они понимают ситуацию, насколько они профессиональны. Я надеюсь, что все будет хорошо", - отметил он.

В разговоре с журналистом он также подтвердил, что Вашингтон имеет небольшое беспокойство непредсказуемостью Зеленского.

"Есть определенное беспокойство, но американцы надеются, что все будет хорошо, потому что есть те наработки, которые были у предыдущей команды. Они надеются, что часть людей команды Петра Порошенко останется на своих местах", - добавил Кривонос.

Напомним, на инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского из США прибудет делегация высокого уровня.