У РНБО повідомили про певне занепокоєння у США через Зеленського

"Зустрічі, які ми провели (у Вашингтоні – ред.) протягом останніх трьох днів, показують, що активна співпраця продовжується", - сказав Кривонос, відповідаючи на запитання журналіста щодо того, чи змінить США позицію щодо допомоги Україні з приходом нового президента.

Зі слів заступника секретаря РНБО, напрацювання, які були у попередні 5 років співпраці США і України, дають достатньо гарні результати.

"Поки що нема такого розуміння, що щось погіршиться. Звичайно, час покаже, і буде залежати все від того, яка команда буде у нового президента, які люди прийдуть, наскільки вони розуміють ситуацію, наскільки вони професіональні. Я сподіваюсь, що все буде добре", - зазначив він.

В розмові з журналістом він також підтвердив, що Вашингтон має невелике занепокоєння непередбачуваністю Зеленського.

"Є певне занепокоєння, але американці сподіваються, що все буде добре, тому що є ті напрацювання, які були у попередньої команди. Вони сподіваються, що частина людей команди Петра Порошенка залишиться на своїх місцях", - додав Кривонос.

Нагадаємо, на інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського зі США прибуде делегація високого рівня.