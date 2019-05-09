У РНБО повідомили про певне занепокоєння у США через Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У Вашингтоні існує певне занепокоєння щодо обраного президентом України Володимира Зеленського, але США сподіваються, що все буде добре. Про це сказав заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України, полковник Сергій Кривонос в інтерв’ю виданню "Голос Америки", передає кореспондент УНН.
"Зустрічі, які ми провели (у Вашингтоні – ред.) протягом останніх трьох днів, показують, що активна співпраця продовжується", - сказав Кривонос, відповідаючи на запитання журналіста щодо того, чи змінить США позицію щодо допомоги Україні з приходом нового президента.
Зі слів заступника секретаря РНБО, напрацювання, які були у попередні 5 років співпраці США і України, дають достатньо гарні результати.
"Поки що нема такого розуміння, що щось погіршиться. Звичайно, час покаже, і буде залежати все від того, яка команда буде у нового президента, які люди прийдуть, наскільки вони розуміють ситуацію, наскільки вони професіональні. Я сподіваюсь, що все буде добре", - зазначив він.
В розмові з журналістом він також підтвердив, що Вашингтон має невелике занепокоєння непередбачуваністю Зеленського.
"Є певне занепокоєння, але американці сподіваються, що все буде добре, тому що є ті напрацювання, які були у попередньої команди. Вони сподіваються, що частина людей команди Петра Порошенка залишиться на своїх місцях", - додав Кривонос.
Нагадаємо, на інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського зі США прибуде делегація високого рівня.