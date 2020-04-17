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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 46200 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 54802 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 69094 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 68951 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 78967 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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В Ровно закрыли кладбища для посещения

В Ровно закрыли кладбища для посещения

Киев  •  УНН

 • 30034 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Сегодня на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по усилению карантинных мероприятий в Ровно было решено закрыть для посещения кладбища на территории города. Об этом сообщил пресс-секретарь городского главы Ровно Николай Прокопчук на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Вниманию жителей Ровно! Основное и важное из оперативного заседания Комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по усилению карантинных мероприятий в Ровно. С целью введения дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий на период с 13:00 18 апреля до 06:00 21 апреля 2020 года:

- ограничить передвижение и пребывание граждан в общественных местах;

- движение общественного транспорта осуществлять исключительно для перевозки медицинских работников по служебным удостоверениям подвижным составом КП "Ровноэлектроавтотранс" в количестве 20 троллейбусов;

- закрыть для посещения кладбища на территории города Ровно с 18.04.2020 по 26.04.2020, доступ граждан позволить исключительно с целью проведения захоронения;

- запретить работу всех предприятий торговли города (кроме продовольственных магазинов, аптек, автозаправочных станций и ветеринарных больниц) 19 апреля 2020 года", - написал Прокопчук.

По его словам, одновременно было решено позволить с 22 апреля деятельность по ремонту офисной и компьютерной техники, принадлежности, бытовых изделий и предметов личного потребления.

Как сообщал УНН, ранее сегодня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с завтрашнего дня в Киеве будет ограничен доступ к кладбищам, исключения будут касаться только захоронений.

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