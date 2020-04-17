В Ровно закрыли кладбища для посещения

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Сегодня на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по усилению карантинных мероприятий в Ровно было решено закрыть для посещения кладбища на территории города. Об этом сообщил пресс-секретарь городского главы Ровно Николай Прокопчук на своей странице в Facebook, передает УНН.