В Ровно закрыли кладбища для посещения
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Сегодня на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по усилению карантинных мероприятий в Ровно было решено закрыть для посещения кладбища на территории города. Об этом сообщил пресс-секретарь городского главы Ровно Николай Прокопчук на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Вниманию жителей Ровно! Основное и важное из оперативного заседания Комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по усилению карантинных мероприятий в Ровно. С целью введения дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий на период с 13:00 18 апреля до 06:00 21 апреля 2020 года:
- ограничить передвижение и пребывание граждан в общественных местах;
- движение общественного транспорта осуществлять исключительно для перевозки медицинских работников по служебным удостоверениям подвижным составом КП "Ровноэлектроавтотранс" в количестве 20 троллейбусов;
- закрыть для посещения кладбища на территории города Ровно с 18.04.2020 по 26.04.2020, доступ граждан позволить исключительно с целью проведения захоронения;
- запретить работу всех предприятий торговли города (кроме продовольственных магазинов, аптек, автозаправочных станций и ветеринарных больниц) 19 апреля 2020 года", - написал Прокопчук.
По его словам, одновременно было решено позволить с 22 апреля деятельность по ремонту офисной и компьютерной техники, принадлежности, бытовых изделий и предметов личного потребления.
Как сообщал УНН, ранее сегодня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с завтрашнего дня в Киеве будет ограничен доступ к кладбищам, исключения будут касаться только захоронений.