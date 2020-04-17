У Рівному закрили кладовища для відвідування

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Сьогодні на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо посилення карантинних заходів у Рівному було вирішено закрити для відвідування кладовища на території міста. Про це повідомив речник міського голови Рівного Микола Прокопчук на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.