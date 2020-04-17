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У Рівному закрили кладовища для відвідування

У Рівному закрили кладовища для відвідування

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Сьогодні на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо посилення карантинних заходів у Рівному було вирішено закрити для відвідування кладовища на території міста. Про це повідомив речник міського голови Рівного Микола Прокопчук на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"До уваги рівнян! Основне та важливе з оперативного засідання Комісії з питань ТЕБ та НС щодо посилення карантинних заходів у Рівному. З метою запровадження додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів на період з 13:00 18 квітня до 06:00 21 квітня 2020 року:

- обмежити пересування та перебування громадян у громадських місцях;

- рух громадського транспорту здійснювати виключно для перевезення медичних працівників за службовими посвідченнями рухомим складом КП “Рівнеелектроавтотранс” у кількості 20 тролейбусів;

- закрити для відвідування кладовища на території міста Рівного з 18.04.2020 по 26.04.2020, доступ громадян дозволити виключно з метою проведення поховання;

- заборонити роботу усіх закладів торгівлі міста (крім продовольчих магазинів, аптек, автозаправних станцій та ветеринарних лікарень) 19 квітня 2020 року", - написав Прокопчук.

З його слів, водночас було вирішено дозволити з 22 квітня діяльність з ремонту офісної та комп’ютерної техніки, устаткування, приладдя, побутових виробів і предметів особистого вжитку.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що відзавтра у Києві буде обмежений доступ до кладовищ, виключення стосуватимуться лише поховань.

Українські Національні Новини

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