В Ровно выигран миллион гривен в лотерею

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 26665 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 117265 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 120646 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123083 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121850 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153328 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117251 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141242 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145157 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130490 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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В Ровно выигран миллион гривен в лотерею

В Ровно выигран миллион гривен в лотерею

Киев  •  УНН

 • 10937 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. В городе Ровно продан лотерейный билет "Лото-Забава" с выигрышем в 1 млн грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Известно, что новоиспеченный богач приобрел свой билет №0374097 в "ЛОТО маркете" по адресу: улица Киевская, 10.

"Победитель стал 319-м счастливчиком на счетчике миллионеров "Лото-Забава" и седьмым в этом году", - отметили в "М.С.Л.".

Богача приглашают присоединиться к "КЛУБУ МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л." и принять участие в эксклюзивной подарочной программе "Два дня из жизни миллионера" для двух человек.

Как напомнили в "М.С.Л.", этим предложением уже воспользовались миллионеры из Харьковской области - Оксана Сорокина и ее свекровь Надежда Андреевна. Гости получили призовой сертификат на 1 000 000 гривен из рук Анатолия Гнатюка в прямом эфире "Лото-Забава" и провели незабываемые выходные в столице в течение 8-9 декабря 2018 года.

Украинские Национальные Новости

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