В Ровно выигран миллион гривен в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В городе Ровно продан лотерейный билет "Лото-Забава" с выигрышем в 1 млн грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Известно, что новоиспеченный богач приобрел свой билет №0374097 в "ЛОТО маркете" по адресу: улица Киевская, 10.
"Победитель стал 319-м счастливчиком на счетчике миллионеров "Лото-Забава" и седьмым в этом году", - отметили в "М.С.Л.".
Богача приглашают присоединиться к "КЛУБУ МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л." и принять участие в эксклюзивной подарочной программе "Два дня из жизни миллионера" для двух человек.
Как напомнили в "М.С.Л.", этим предложением уже воспользовались миллионеры из Харьковской области - Оксана Сорокина и ее свекровь Надежда Андреевна. Гости получили призовой сертификат на 1 000 000 гривен из рук Анатолия Гнатюка в прямом эфире "Лото-Забава" и провели незабываемые выходные в столице в течение 8-9 декабря 2018 года.