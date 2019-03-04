У Рівному виграно мільйон гривень у лотерею

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КИЇВ. 4 березня. УНН. У місті Рівне продано лотерейний білет “Лото-Забава” з виграшем в 1 млн грн. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.

Відомо, що новоспечений багатій придбав свій білет №0374097 у "ЛОТО маркеті" за адресою: вулиця Київська, 10.

"Переможець став 319-м щасливчиком на лічильнику мільйонерів "Лото-Забава" та сьомим у цьому році", - зазначили в "М.С.Л.".

Багатія запрошують приєднатися до "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л." і взяти участь в ексклюзивній подарунковій програмі "Два дні з життя мільйонера" для двох осіб.

Як нагадали у "М.С.Л.", цією пропозицію вже скористалися мільйонери з Харківщини - Оксана Сорокіна та її свекруха Надія Андріївна. Гості отримали призовий сертифікат на 1 000 000 гривень з рук Анатолія Гнатюка у прямому ефірі "Лото-Забава" і провели незабутні вихідні у столиці протягом 8-9 грудня 2018 року.

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