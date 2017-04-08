В Ровно в подъезде жилого дома произошел взрыв

“Взорвалось на 5-м этаже. Устройство был привязано к двери одной из квартир, предварительно это что-то из пиротехники. Следователей было много, провели опрос соседей. Ждем результатов следствия, даже не знаю, что и думать. Слышала версию „хулиганство“, ничего себе хулиганство, ну хорошо, что хоть не из гранатомета похулиганили”, — написала она.

Также в сообщении отмечено, что пострадавших в результате инцидента нет.