В Ровно в подъезде жилого дома произошел взрыв
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 8 апреля. УНН. В два часа ночи в подъезде дома на улице Гетьмана Мазепы, 20 прогремел взрыв. Об этом в на своей странице в Facebook написала председатель ОСМД Татьяна Гонтарь, передает УНН.
“Взорвалось на 5-м этаже. Устройство был привязано к двери одной из квартир, предварительно это что-то из пиротехники. Следователей было много, провели опрос соседей. Ждем результатов следствия, даже не знаю, что и думать. Слышала версию „хулиганство“, ничего себе хулиганство, ну хорошо, что хоть не из гранатомета похулиганили”, — написала она.
Также в сообщении отмечено, что пострадавших в результате инцидента нет.