В Ровно в подъезде жилого дома произошел взрыв

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 449 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 82112 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 112275 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170663 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125575 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122425 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115543 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106333 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107400 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103845 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Ровно в подъезде жилого дома произошел взрыв

В Ровно в подъезде жилого дома произошел взрыв

Киев  •  УНН

 • 14019 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 8 апреля. УНН. В два часа ночи в подъезде дома на улице Гетьмана Мазепы, 20 прогремел взрыв. Об этом в на своей странице в Facebook написала председатель ОСМД Татьяна Гонтарь, передает УНН.

“Взорвалось на 5-м этаже. Устройство был привязано к двери одной из квартир, предварительно это что-то из пиротехники. Следователей было много, провели опрос соседей. Ждем результатов следствия, даже не знаю, что и думать. Слышала версию „хулиганство“, ничего себе хулиганство, ну хорошо, что хоть не из гранатомета похулиганили”, — написала она.

Также в сообщении отмечено, что пострадавших в результате инцидента нет.

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