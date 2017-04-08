У Рівному в під'їзді житлового будинку стався вибух

“Вибухнуло на 5-му поверсі. Пристрій був прив’язаний до дверей однієї з квартир, попередньо це щось з піротехніки. Слідчих було багато, провели опитування сусідів. Чекаємо результатів слідства, навіть не знаю, що і думати. Чула версію „хуліганство“, нічого собі хуліганство, ну добре, що хоч не з гранатомету похуліганили”, — написала вона.

Також у повідомленні зазначено, що постраждалих внаслідок інциденту немає.