В Ровно начался суд над подозреваемой в убийстве известного парикмахера
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 1 ноября. УНН. Ровенский городской суд начал рассмотрение дела об убийстве ровенского стилиста Сергея Литвинова. Главной подозреваемой - его жене Татьяне продолжил до 5 января содержания под стражей - в следственном изоляторе, передает корреспондент УНН.
Мать погибшего София Литвинова подала гражданский иск о возмещении морального ущерба в размере 3 млн гривен.
Дело слушать не начали, потому что подозреваемая не смогла ответить на вопрос. Адвокат попросила перенести заседание, потому что у Татьяны Литвиновой тяжелое психологическое состояние после рождения ребенка, находящегося в родильном центре. Заседание перенесли на 30 ноября.
Как сообщал УНН 23-летняя женщина была задержана и экстрагированна в Ровно из Египта в июле этого года. С тех пор она находится в следственном изоляторе.
Из Египта, куда Татьяна Литвинова улетела сразу после убийства ее бывшего мужа Сергея, женщина вернулась беременной.
В конце сентября из следственного изолятора ее перевели в Ровенский областной перинатальный центр где 2 октября женщина после кесарева сечения родила мальчика. Ребенок родился недоношенным с весом 2280 грамм. Поэтому до сих пор находится под наблюдением врачей.
Саму обвиняемую через несколько дней после родов перевели обратно в следственный изолятор.