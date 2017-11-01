В Ровно начался суд над подозреваемой в убийстве известного парикмахера

Мать погибшего София Литвинова подала гражданский иск о возмещении морального ущерба в размере 3 млн гривен.

Дело слушать не начали, потому что подозреваемая не смогла ответить на вопрос. Адвокат попросила перенести заседание, потому что у Татьяны Литвиновой тяжелое психологическое состояние после рождения ребенка, находящегося в родильном центре. Заседание перенесли на 30 ноября.

Как сообщал УНН 23-летняя женщина была задержана и экстрагированна в Ровно из Египта в июле этого года. С тех пор она находится в следственном изоляторе.

Из Египта, куда Татьяна Литвинова улетела сразу после убийства ее бывшего мужа Сергея, женщина вернулась беременной.

В конце сентября из следственного изолятора ее перевели в Ровенский областной перинатальный центр где 2 октября женщина после кесарева сечения родила мальчика. Ребенок родился недоношенным с весом 2280 грамм. Поэтому до сих пор находится под наблюдением врачей.

Саму обвиняемую через несколько дней после родов перевели обратно в следственный изолятор.