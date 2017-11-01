В Ровно начался суд над подозреваемой в убийстве известного парикмахера

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 62128 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 130876 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107957 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110481 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108511 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101234 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105914 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102756 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 147211 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Ровно начался суд над подозреваемой в убийстве известного парикмахера

В Ровно начался суд над подозреваемой в убийстве известного парикмахера

Киев  •  УНН

 • 26154 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 1 ноября. УНН. Ровенский городской суд начал рассмотрение дела об убийстве ровенского стилиста Сергея Литвинова. Главной подозреваемой - его жене Татьяне продолжил до 5 января содержания под стражей - в следственном изоляторе, передает корреспондент УНН.

Мать погибшего София Литвинова подала гражданский иск о возмещении морального ущерба в размере 3 млн гривен.

Дело слушать не начали, потому что подозреваемая не смогла ответить на вопрос. Адвокат попросила перенести заседание, потому что у Татьяны Литвиновой тяжелое психологическое состояние после рождения ребенка, находящегося в родильном центре. Заседание перенесли на 30 ноября.

Как сообщал УНН 23-летняя женщина была задержана и экстрагированна в Ровно из Египта в июле этого года. С тех пор она находится в следственном изоляторе.

Из Египта, куда Татьяна Литвинова улетела сразу после убийства ее бывшего мужа Сергея, женщина вернулась беременной.

В конце сентября из следственного изолятора ее перевели в Ровенский областной перинатальный центр где 2 октября женщина после кесарева сечения родила мальчика. Ребенок родился недоношенным с весом 2280 грамм. Поэтому до сих пор находится под наблюдением врачей.

Саму обвиняемую через несколько дней после родов перевели обратно в следственный изолятор.

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