У Рівному розпочався суд над підозрюваною у вбивстві відомого перукаря

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РІВНЕ-КИЇВ. 1 листопада. УНН. Рівненський міський суд розпочав розгляд справи про вбивство рівненського стиліста Сергія Літвінова. Головній підозрюваній – його дружині Тетяні продовжив до 5 січня тримання під вартою - у слідчому ізоляторі, передає кореспондент УНН.

Мати загиблого Софія Літвінова подала цивільний позов про відшкодування моральної шкоди в розмірі 3 мільйона гривень.

Справу слухати не розпочали, бо підозрювана не змогла відповісти на запитання. Адвокат попросила перенести засідання, бо в Тетяни Літвінової важкий психологічний стан після народження дитини, яка перебуває в пологовому центрі. Засідання перенесли на 30 листопада.

Як повідомляв УНН 23-річна жінка була затримана і екстрагована до Рівного з Єгипту у липні цього року. З того часу вона перебуває у слідчому ізоляторі.

З Єгипту, куди Тетяна Літвінова полетіла одразу після вбивства її колишнього чоловіка Сергія, жінка повернулась вагітною.

Наприкінці вересня зі слідчого ізолятора її перевели до Рівненського обласного перинатального центру де 2 жовтня жінка після кесаревого розтину народила хлопчика. Дитина народилась недоношеною з вагою 2280 грам. Тож досі перебуває під наглядом лікарів.

Саму обвинувачену через кілька днів після пологів перевели назад до слідчого ізолятора.

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