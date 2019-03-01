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В Ровно из-за ДТП погиб руководитель общественной организации

В Ровно из-за ДТП погиб руководитель общественной организации

Киев  •  УНН

 • 11179 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Автомобиль въехал в бетонное ограждение в Ровно, в результате ДТП погиб руководитель общественной организации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Ровенской области.

Так, ДТП произошло сегодня ночью, около 00:20, на перекрестке с круговым движением улиц Льнокомбинатовская-Костромская-Гагарина.

"Полицейские на месте происшествия установили, что 42-летний житель села Бармаки Ровенского района, управляя автомобилем Mercedes-Benz, двигаясь со стороны Бармака, не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение кольца кругового движения", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель от полученных травм погиб на месте происшествия.

"Известно, что мужчина, который в автомобиле был сам является руководителем одной из общественных организаций", - уточнили в полиции.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 УК Украины.

При этом, полиция не уточнила личность погибшего, а также название общественной организации, руководителем которой он был.

Однако в Facebook пользовательница Наталья Горынь на своей странице написала о гибели руководителя ОО "Горынь".

"Сегодня ночью в результате ДТП погиб наш собрат, руководитель ОО "Горынь" Андрей Берташ", - написала она.

Напомним, в Ровно водитель на микроавтобусе сбил 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

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