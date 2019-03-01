Мікроавтобус збив 10-річного хлопчика на переході

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Київській у Рівному до поліції надійшло 28 лютого о 14 годині.

Прибувши на місце, поліцейські встановили, що водій автомобіля Mercedes-Benz, 39-річний житель села Богдашів скоїв наїзд на 10-річного хлопчика, який перетинав проїзну частину по регульованому пішохідному переходу на зелений сигнал світлофора.

Дитину каретою "швидкої" доставили до медичного закладу, де лікарі діагностували у школяра забійні рани та садна обличчя.

Відповідно до медичного тесту, водій був тверезим.

"За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху)", - заявили у поліції.

Нагадаємо, на Львівщині у потрійній ДТП постраждали четверо людей.