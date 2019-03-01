Микроавтобус сбил 10-летнего мальчика на переходе
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Водитель на микроавтобусе Mercedes-Benz в Ровно сбил 10-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Жизни ребенка ничего не угрожает. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Ровенской области.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Киевской в Ровно в полицию поступило 28 февраля в 14 часов.
Прибыв на место, полицейские установили, что водитель автомобиля Mercedes-Benz, 39-летний житель села Богдашев совершил наезд на 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
Ребенка каретой "скорой" доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у школьника раны и ссадины лица.
В соответствии с медицинским тестом, водитель был трезв.
"По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения)", - заявили в полиции.
Напомним, во Львовской области в тройном ДТП пострадали четыре человека.