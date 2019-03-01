У Рівному через ДТП загинув керівник громадської організації

Так, ДТП сталася сьогодні вночі, близько 00:20, на перехресті з круговим рухом вулиць Льонокомбінатівська-Костромська-Гагаріна.

"Поліцейські на місці події встановили, що 42-річний житель села Бармаки Рівненського району, керуючи автомобілем Mercedes-Benz, рухаючись зі сторони Бармаків, не впорався з керуванням та в’їхав у бетонну огорожу кільця кругового руху", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ДТП водій від отриманих травм загинув на місці події.

"Відомо, що чоловік, який в автомобілі був сам, є керівником однієї з громадських організацій", - уточнили в поліції.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 КК України.

При цьому, поліція не уточнила особу загиблого, а також назву громадської організації, керівником якої він був.

Однак у Facebook користувачка Наталія Горинь на своїй сторінці написала про загибель керівника ГО "Горинь".

"Сьогодні вночі внаслідок ДТП загинув наш побратим, керівник ГО "Горинь" Андрій Берташ", - написала вона.

Нагадаємо, у Рівному водій на мікроавтобусі збив 10-річного хлопчика, який переходив дорогу по пішохідному переходу на зелений сигнал світлофора.