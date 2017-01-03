В реке в Ровенской области нашли мертвого сельского жителя
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 3 января. УНН. В притоке реки Горынь вчера, 2 января, житель села Городец Владимирецкого района обнаружил труп неизвестного. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.
Покойником оказался житель села Чаква того же района.
Признаков насильственной смерти следователи не обнаружили. Не исключают версию, что мужчина утонул в нетрезвом состоянии, по информации односельчан он злоупотреблял алкоголем. Причину смерти установит судебно-медичка экспертиза.
Напомним, 1 января, в 21:56 в пгт Окны в службу спасения поступило сообщение о том, что на реке Ягорлык обнаружено тело погибшего мужчины на расстоянии 1,5 м от берега.