У річці на Рівненщині знайшли мертвого селянина

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РІВНЕ-КИЇВ. 3 січня. УНН. У притоці річки Горинь вчора, 2 січня, житель села Городець Володимирецького району виявив труп невідомого. Про це повідомили УНН у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.

Покійником виявився житель села Чаква того ж району.

Ознак насильницької смерті слідчі не виявили. Не виключають версію, що чоловік потонув у нетверезому стані, бо за інформацією односельчан зловживав алкоголем. Причину смерті встановить судово-медичка експертиза.

Нагадаємо, 1 січня, о 21:56 у смт Окни за повідомленням чергового поліції до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на річці Ягорлик виявлено тіло загиблого чоловіка на відстані 1,5 м від берега.

Українські Національні Новини

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