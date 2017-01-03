У річці на Рівненщині знайшли мертвого селянина

Покійником виявився житель села Чаква того ж району.

Ознак насильницької смерті слідчі не виявили. Не виключають версію, що чоловік потонув у нетверезому стані, бо за інформацією односельчан зловживав алкоголем. Причину смерті встановить судово-медичка експертиза.

Нагадаємо, 1 січня, о 21:56 у смт Окни за повідомленням чергового поліції до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на річці Ягорлик виявлено тіло загиблого чоловіка на відстані 1,5 м від берега.