У річці на Рівненщині знайшли мертвого селянина
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 3 січня. УНН. У притоці річки Горинь вчора, 2 січня, житель села Городець Володимирецького району виявив труп невідомого. Про це повідомили УНН у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.
Покійником виявився житель села Чаква того ж району.
Ознак насильницької смерті слідчі не виявили. Не виключають версію, що чоловік потонув у нетверезому стані, бо за інформацією односельчан зловживав алкоголем. Причину смерті встановить судово-медичка експертиза.
Нагадаємо, 1 січня, о 21:56 у смт Окни за повідомленням чергового поліції до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на річці Ягорлик виявлено тіло загиблого чоловіка на відстані 1,5 м від берега.